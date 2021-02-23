شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا توضح طريقة تعريف رقم الجوال لغير المسجلين في أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا طريقة تعريف رقم الجوال بالاستعانة بأحد مستخدمي أبشر، مؤكدا على ضرورة ربط الرقم بمنصة أبشر قبل التسجيل في التطبيق.

وقال أنه يجب أولًا الدخول إلى تطبيق أبشر وإدخال البيانات في خانة تسجيل الدخول، ثم التوجه إلى خدماتي وبعدها اختيار خدمة تعريف رقم الجوار لتطبيق توكلنا، وأخيرًا تعبئة الحقول المطلوبة.

وأضاف التطبيق أنه ستصل إلى المعرف رسالة نصية برمز التحقق ليتمكن من إكمال عملية التعريف وبعد اكتمال طلب التعريف ستصل رسالة على رقم الجوال تفيد بأنه يمكن التسجيل.