شكرا لمتابعة خبر عن موقف إنساني من أمير حائل تجاه العائلة المفقودة بنفود النقاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أجرى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير حائل اتصالا هاتفيا لأحد أفراد العائلة المفقودة بنفود النقاء شمال الرديفة للاطمئنان على صحته.

وجاء ذلك بعد إنقاذها من قبل الجهات الأمنية والفرق التطوعية، فيما أثنى أمير حائل على الجهود المبذولة من الجهات والفرق المشاركة التي تكللت بالنجاح.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعد تابع الجهود المبذولة من شرطة المنطقة والدفاع المدني والفرق التطوعية للعثور على أحد المفقودين وعائلته بنفود النقاء عقب تعطل مركبتهم.