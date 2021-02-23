شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة تحذر مواطنيها من احتجاجات أسبانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مدريد (صدى):

حذرت سفارة المملكة في إسبانيا، المواطنين والمقيمين هناك، وذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سجن مغني الراب الإسباني بابلو هاسيل في برشلونة لسادس ليلة.

وقالت سفارة المملكة عبر تويتر "نظراً للاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في بعض المدن الإسبانية، تدعو السفارة المواطنين المقيمين في إسبانيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية" .

وأضافت: "ولطلب المساعدة وفي حالات الطواريء يرجى الاتصال على: هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد 0034672538005 هاتف شؤون السعوديين لمدينة برشلونة: 0034690011111 هاتف السفارة 0034913834300".