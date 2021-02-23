شكرا لمتابعة خبر عن تعميم عاجل من الموارد البشرية بخصوص ذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد الراجحي، تعميمًا للجهات الحكومية.

وتضمن التعميم، تطبيق معايير أدلة الوصول الشامل وفق الدليل المبسط وإعطاء الجهات الحكومية مهلة 6 أشهر لتفعيله.

وكانت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة شكلت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة لجان من فنيين وقانونيين لتنفيذ برنامج الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة لكي يكون موائما لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاء مهلة بتصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر.