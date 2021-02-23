شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على أهم محطات بوراك شاكماك رئيس هيئة الأزياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعد بوراك شاكماك الذي أعلنت هيئة الأزياء التابعة لوزارة الثقافة تعيينه، رئيسًا تنفيذيًا لها أحد رواد الأزياء والموضة في العالم.

ويتولى شاكماك مهام إدارة هذا القطاع الحيوي في المملكة، بما يضمن تطويره وتنظيمه وتمكين المواهب الشابة فيه، وذلك حسب استراتيجية وطنية وضعتها وزارة الثقافة للنهوض بهذا القطاع.

ودرس شاكماك العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في تركيا، ومن ثم ركزت دراسته على الحكومات والمنظمات غير الربحية والأعمال وغيرها من المجالات التي تتعلق بدراسه، ويحمل درجتي الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سيرام للأعمال وجامعة ولاية سان فرانسيسكو، كما أسهم في إعداد منح دراسية في بارسونز سانت مارتينز بالعاصمة البريطانية لندن.

وعمل كمدير أول للمسؤولية الاجتماعية في شركة "Gap"، وهو ما قاده إلى رواد آخرين في هذه الصناعة، مثل جوتشي وألكسندر ماكوين وبوتيجا فينيتا، حتى وصل إلى شركة "سواروفسكي"، التي تولى فيها منصب النائب الأول لرئيسها.

وتولى شاكماك العديد من المناصب القيادية في مجال الأزياء، كان آخرها عمادة كلية الأزياء في مدرسة بارسونز للتصميم في نيويورك عام 2015.