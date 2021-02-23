شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العقيل يتحدث عن مراحل التأكد من المعايير الأمنية قبل إطلاق " سريع " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية ، فهد العقيل، عن مراحل التأكد من المعايير الأمنية قبل إطلاق نظام "سريع" للتحويلات البنكية.

وقال فهد العقيل، خلال مداخلة هاتفية بقناة "الإخبارية":" عملية اختبار النظام بدأت في 28 نوفمبر"، موضحا أنه تم القيام بعمل أكثر من 100 ألف عملية تجريبية قبل إطلاق النظام للتأكد من المعايير الأمنية.

وأبان أن النظام يعتمد على ركيزتين رئيسيتين، وهما ضمان الجاهزية الدائمة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التأكد من المعايير الأمنية في النظام.

وتابع:" تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تتمثل في استقبال الحوالات، ثم تقوم الجهات المصرفية الأخرى ببناء الخدمات الخاصة بهم عليها ".