شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الشهري" تستعرض ملامح الفترة المقبلة من عملية التعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري،أن قرار استمرار التعليم عن بعد يؤكد مسيرة نجاح المملكة في هذه العملية ، والتي بدأتها منذ عدة أشهر بدعم من القيادة الرشيدة.

وأوضحت ابتسام الشهري، ملامح المرحلة المقبلة من عملية التعليم عن بُعد، وذلك بعد قرار استمرار التعليم افتراضيًا حتى نهاية الفصل الدراسي.

وأضافت أن هناك عدة أدوات ساهمت في نجاح عملية التعليم عن بُعد خلال العام الدراسي، أهمها توافر البنية التحتية التعليمية ومنصات التعلم عن بُعد، بالإضافة إلى الشراكة مع الآباء والمعلمين لإنجاح التجربة.

ولفتت إلى أن الوزارة سوف تستمر في إجراء اجتماعات ومتابعة تقارير سير عملية التعليم عن بُعد خلال الفترة المقبلة، وذلك على غرار ما اعتادت تنفيذه خلال الأشهر الماضية.