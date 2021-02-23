شكرا لمتابعة خبر عن "الجيولوجية" تكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، حقيقة حدوث هزة أرضية في بعض محافظات المنطقة الشرقية.

وقال طارق أبا الخيل:" غير صحيح ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن حدوث هزة أرضية في بعض محافظات المنطقة الشرقية".

وأوضح أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لم يرصد أي هزة أرضية في المنطقة الشرقية بشكل عام.

ولفت:" الهيئة تتابع جميع مناطق المملكة عبر ٢٧١ محطة رصد زلزالي منتشرة وتبلغ المحطات في المنطقة الشرقية ٢٨ ".