شكرا لمتابعة خبر عن بيان من الجمارك يتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر بيان توضيحي من الجمارك السعودية ‏بشأن تداول بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمعلومات خاطئة، تتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد.

وأوضحت الجمارك:" إشارة إلى تداول بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي حول ما يتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد، وذلك بذكر معلومات خاطئة تتعلق بعدد المركبات المسموح استيرادها للمقيم؛ توضح الجمارك السعودية أن الضوابط الخاصة باستيراد المركبات للأفراد تنص على أنه يحق للمواطنين والخليجيين استيراد مركبتين خلال السنة (12 شهر)، فيما يحق للمقيم استيراد مركبة واحدة فقط من نوع خصوصي كل 3 سنوات "

وتابعت: " نأمل من الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة والرسمية ".