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حقيقة تعاطي المتعافين من كورونا لأدوية السيولة ومضادات التجلط

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن حقيقة تعاطي متعافي كورونا لأدوية السيولة ومضادات التجلط.

وأوضحت وزارة الصحة:" تناول المتعافين من لأدوية السيولة أو مضادات التجلط لا يرتكز لتوجيهات جهات علمية معتمدة ".

وتابعت:" حتى الآن غير صحيح أن من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا أو من لم تظهر عليه أعراض الفيروس أن عليه أخذ مضادات التجلط "أدوية السيولة"، لمنع حدوث تجلط في الدم ولا توجد جهة علمية معتمدة توجه بذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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