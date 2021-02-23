شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تعاطي المتعافين من كورونا لأدوية السيولة ومضادات التجلط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن حقيقة تعاطي متعافي كورونا لأدوية السيولة ومضادات التجلط.

وأوضحت وزارة الصحة:" تناول المتعافين من فيروس كورونا المستجد لأدوية السيولة أو مضادات التجلط لا يرتكز لتوجيهات جهات علمية معتمدة ".

وتابعت:" حتى الآن غير صحيح أن من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا أو من لم تظهر عليه أعراض الفيروس أن عليه أخذ مضادات التجلط "أدوية السيولة"، لمنع حدوث تجلط في الدم ولا توجد جهة علمية معتمدة توجه بذلك.