شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طبيب أثناء عمله في مركز صحي بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نعى المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي، الطبيب يوسف جان، الذي توفى أثناء عمله في أحد المراكز الصحية بمكة المكرمة.

وأفادت مصادر أن الطبيب شعر بضيق في التنفس أثناء عمله في مركز صحي النوارية، مساء أمس، مما اضطر زملاءه إلى استدعاء الإسعاف الذي تولى نقله إلى المستشفى، وقد فارق الحياة، بحسب سبق.

وأكدت المصادر أن وفاة الطبيب كانت طبيعية، بعد أن شعر بضيق في التنفس فجأة أثناء ممارسة عمله بالمركز الصحي، وتم نقله إلى المستشفى، وقد تقررت الصلاة عليه عصر اليوم.