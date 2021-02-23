شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توكلنا يوضح طريقة استعراض ولي الأمر الحالة الصحية لأبنائه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا أنه يمكن لولي الأمر استعراض الحالة الصحية لأبنائه عن طريق خدمة بطاقة الوضع الصحي الموجودة في خانة خدمات الصحة .

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ويتمكن ولي الأمر من تسجيل الأبناء على التطبيق عن طريق تحميل التطبيق على الهاتف الذكي، وتسجيل حساب على التطبيق من خلال رقم الهوية والاسم وكلمة السر، وتفعيل التطبيق من خلال منصة أبشر ورقم الهاتف المسجل على المنصة، وتسجيل بيانات الحالة الصحية للمستفيد.

الضغط على إضافة بيانات المكفولين، وكتابة بيانات الابن المراد إضافته على التطبيق، كتابة الحالة الصحية والإجابة على الأسئلة، ووالضغط على حفظ البيانات.