شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سبب تسمية مدرعة الدهناء بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):

شاركت المملكة في معرض أيدكس الذي تستضيفه أبوظبي، بمنتجات متعددة وجاء من أبرزها مدرعة الدهناء التي تعتبر فخر الصناعة السعودية

وسميت المدرعة بهذا الاسم نتيجة وجود هذا المصنع في منطقة الدمام، والدهناء تطلق على الصحراء التي تحاذي دول الخليج العربي من الجهة الشرقية.

وتزن المدرعة أكثر من 9 أطنان وتبلغ سرعتها 120كيلومتر في الساعة متعددة الاستخدامات وتتسع من 8:6 أشخاص، ويمكن وضع العديد من الأنظمة الدفاعية والتكنولوجية من الأسلحة وغيرها على هذه المركبة.

ويوجد في سقف المركبة أنظمة دفاعية متطورة ويتم تطويرها في المملكة، بالإضافة إلى وجود ساحب آلي يستطيع أيضا سحب عربات ومدرعات تصل إلى 9 أطنان.