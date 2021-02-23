شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسؤول بتعليم أبها يكشف تفاصيل تتعلق بتوطين قطاع التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):قال رئيس لجنة التعليم والتدريب بغرفة أبها، إن توطين قطاع التعليم ضرورة ملحة وقرار إستراتيجي.
وأضاف رئيس لجنة التعليم والتدريب بغرفة أبها خلال لقائه بقناة الإخبارية:" توطين التعليم تعتبر خطوة رائعة في قطاع التعليم الأهلي وامتداد لما يسير عليه هذا القطاع منذ سنوات".
وأوضح أن التوطين في قطاع التعليم الأهلي قد وصل إلى ما يقارب 70%، بل في قطاع تعليم البنات التوطين وصل إلى ما يقارب 96%.
وتابع:" وفي الرغبات التي تعاني على وجه الخصوص وتحتاج لوقفة لوضع الرغبات اليوم وصل التوطين إلى 100%، وهذا يعني أن التوطين خيار إستراتيجي وضرورة ملحة".