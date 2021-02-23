اخبار السعوديه

بالفيديو.. مسؤول بتعليم أبها يكشف تفاصيل تتعلق بتوطين قطاع ‎التعليم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسؤول بتعليم أبها يكشف تفاصيل تتعلق بتوطين قطاع ‎التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

قال رئيس لجنة التعليم والتدريب بغرفة ‎أبها، إن توطين قطاع ‎التعليم ضرورة ملحة وقرار إستراتيجي.

وأضاف رئيس لجنة التعليم والتدريب بغرفة ‎أبها خلال لقائه بقناة الإخبارية:"  توطين التعليم تعتبر خطوة رائعة في قطاع التعليم الأهلي وامتداد لما يسير عليه هذا القطاع منذ سنوات".

وأوضح أن التوطين في قطاع التعليم الأهلي قد وصل إلى ما يقارب 70%، بل في قطاع تعليم البنات التوطين وصل إلى ما يقارب 96%.

وتابع:" وفي الرغبات التي تعاني على وجه الخصوص وتحتاج لوقفة لوضع الرغبات اليوم وصل التوطين إلى 100%، وهذا يعني أن التوطين خيار إستراتيجي وضرورة ملحة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا