شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسؤول بتعليم أبها يكشف تفاصيل تتعلق بتوطين قطاع ‎التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

قال رئيس لجنة التعليم والتدريب بغرفة ‎أبها، إن توطين قطاع ‎التعليم ضرورة ملحة وقرار إستراتيجي.

وأضاف رئيس لجنة التعليم والتدريب بغرفة ‎أبها خلال لقائه بقناة الإخبارية:" توطين التعليم تعتبر خطوة رائعة في قطاع التعليم الأهلي وامتداد لما يسير عليه هذا القطاع منذ سنوات".

وأوضح أن التوطين في قطاع التعليم الأهلي قد وصل إلى ما يقارب 70%، بل في قطاع تعليم البنات التوطين وصل إلى ما يقارب 96%.

وتابع:" وفي الرغبات التي تعاني على وجه الخصوص وتحتاج لوقفة لوضع الرغبات اليوم وصل التوطين إلى 100%، وهذا يعني أن التوطين خيار إستراتيجي وضرورة ملحة".