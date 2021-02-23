بنك البلاد يعلن وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض

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يعلن بنك البلاد عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة في مقره بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس أو الماجستير مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:
– مسؤول اكتساب مواهب (Talent Acquisition Officer)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلهم مع خبرة سابقة في مجال التوظيف.
الوصف الوظيفي: العمل على جميع القنوات (مواقع التوظيف، التواصل الاجتماعي، المواقع المهنية) لجذب وجمع المتقدمين المناسبين.
– رئيس تدقيق تقنية المعلومات (Head of IT Audit)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (تقنية معلومات، هندسة/علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة سابقة في مجال مشابه تشمل العمل في وظيفة إشرافية.
الوصف الوظيفي: تطوير خطة تقييم مخاطر تقنية المعلومات وتحديد الأولويات لتطوير خطة سنوية استراتيجية لمشاريع التدقيق الداخلي.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وتطبيقات الأوفيس.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3qNJIeI
Source wadhefa
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