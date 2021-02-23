الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن 168 فرصة وظيفية للثانوية فأعلى

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تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح عدد (168) فرصة وظيفية وتدريبية متنوعة (إدارية، تقنية، هندسية، صحية) للسعوديين والسعوديات حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) حديثي التخرج أو ذوي الخبرة في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الاحساء، حائل، رفحاء) على النحو التالي:

الشروط العامة لجميع الوظائف:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن (جيد).

– حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية).

– حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين (للوظائف الهندسية).

– إجتياز المقابلة الشخصية وامتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية.

– إجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (STEP) للوظائف التي تتطلب ذلك.

التخصصات المستهدفة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– العلاقات العامة

– القانون

– إدارة سلسلة الإمداد

– اللغة الإنجليزية

– الإدارة المكتبية

– السكرتارية

– إدارة المواد

– إدارة المستودعات

– المحاسبة

– المالية

– الترجمة

– التعليم

– الآداب

– الهندسة المدنية

– الهندسة الطبية الحيوية

– الهندسة الكمية

– الهندسة الكهربائية

– تخصصات العلوم

– إدارة المعلومات الصحية

– العلوم الطبيقية

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– تقنية الاتصالات

– تقنية الإلكترونيات

– تقنية الاتصالات

– تقنية الحاسب الآلي

– التقنية الطبية

– تقنية الأشعة

– تقنية المختبرات

– الصيدلة

– الإدارة الصحية

– العلوم الصحية

– العلوم الإشعاعية

-الدراسات الصحية

– العلوم الطبية

– الرعاية الصحية

– التعقيم

– التعقيم المركزي

– الطب والجراحة

ملاحظة هامة لجميع المتقدمين:

– في حال عدم توفر الخبرة المطلوبة للوظائف التي تتطلب خبرة، فإنه يتم إلحاق المتقدم أو المتقدمة ببرنامج تدريبي متخصص حسب الإمكانية والاحتياج والشروط (بإستثناء وظائف الأطباء وأطباء الأسنان).

– يتم تحديث وإضافة الوظائف بشكل مستمر وعلى المتقدمين متابعة نظام التوظيف بشكل دوري.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار المجال واستعراض الوظائف المطلوبة على الرابط: http://bit.ly/2QhCMWr

Source wadhefa

