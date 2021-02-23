ما هي أفضل التمارين الرياضية لحرق دهون الجسم؟

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تعتبر التمارين الرياضية مفيدة لفقدان الوزن، وكذلك للحفاظ عليه، كما أن لها فوائد أخرى مثل تحفيز عملية التمثيل الغذائي، ولكن ما هي أفضل التمارين لحرق الدهون في الجسم؟

أهمية التمارين الرياضية:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، يعتمد فقدان الوزن على نقص السعرات الحرارية فيجب أن يحرق المرء سعرات حرارية أكثر مما يستهلك، ويمكن القيام بذلك من خلال تناول كميات أقل من الطعام، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وقد شارك أحد الخبراء أفضل التدريبات التي تساعد في عملية إنقاص الوزن.

وأوضح مارفن بيرتون، أحد المتخصصين في اللياقة البدنية، أن ممارسة الرياضة مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع أمر مثالي، وقال: إن الإنسان إذا كان لديه وقت كافٍ، فمن الجيد أن تكون التمارين أربع مرات في الأسبوع.

التمارين الرياضية التي يجب ممارستها:

وأضاف أنه لخطأ شائع ممارسة التمارين عالية الكثافة على شكل القفز أو الحركات السريعة إذا كانت التمارين لأول مرة، وأضاف أن الحركات السريعة ستزيد أيضًا من فرص الإصابة بالإجهاد دون امتلاك القدرة التي ستساعد على التعافي.

وأوضح الخبير: “بالنسبة للمبتدئين، يعد المشي السريع أمرًا جيدًا لبدء التمارين؛ لأنه يشكل خطرًا أقل من التمارين الأخرى، كما أوضح أن المشي لمسافة ميل واحد فقط يمكن أن يحرق حوالي 100 سعرة حرارية”.

وبحسب الخبير فإن تدريبات المقاومة هي أفضل شكل من أشكال التمرينات لحرق دهون الجسم، وتتمثل في القرفصاء والاندفاع وغيرها من التمارين التي تحرق السعرات الحرارية وتساعد في إنقاص الوزن.

Source almowaten

