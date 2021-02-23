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تحرص شركة جوجل بشكل منتظم على تقديم الكثير من الميزات الجديدة في تطبيق (خرائط جوجل) Google Maps لتحسين تجربة استخدامه بشكل أفضل للمساعدة في التنقل، ولم تكتفي الشركة بذلك فقط، بل تعمل جاهدة على تحويله من مجرد تطبيق خدمي للمواقع الجغرافية إلى تطبيق مجتمعي متكامل لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة منه.

ومن أجل ذلك أطلقت جوجل خلال الأسبوع الماضي تحديثًا جديدًا للتطبيق لمساعدة مستخدميه في إدارة أماكن وقوف السيارات ودفع رسوم مباشرة من التطبيق، وذلك عبر ميزة جديدة تُسمى (الدفع مقابل وقوف السيارات) Pay for Parking وذلك لتقليل المعاملات التلامسية للحد من استمرار تفشي فيروس كورونا.

ما هي الميزة وكيف تعمل في تطبيق خرائط جوجل؟

بصورة عامة نجد أن خيارات الدفع التي تقدمها الميزة الجديدة في تطبيق (خرائط جوجل) ستلغي الحاجة إلى التمرير أو استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بك يدويًا، فبعد الوصول إلى وجهتك سيظهر لك زر (الدفع مقابل وقوف السيارات) Pay for Parking في التطبيق بشكل تلقائي في حالة تمكينه سابقًا.

حيث يمكنك كتابة رقم العداد المخصص لك والمدة التي تحتاجها للانتظار، ثم الضغط على خيار (دفع) Pay لإتمام المعاملة، وإذا وجدت أن وقت الدفع قارب على الانتهاء، يمكنك تمديد مدة وقوف سيارتك عبر التطبيق مباشرة دون الاقتراب من العداد الموجود في موقع السيارات أو ملامسته.

كيف يساعد تطبيق خرائط جوجل في الحد من انتشار فيروس كورونا؟

وإذا كنت تبحث عن اتجاهات للتنقل عبر وسائل النقل العامة فسترى خيارًا لشراء التذاكر يظهر بجانب النتائج في تطبيق (خرائط جوجل) يمكنك الدفع مقابلها داخل التطبيق مباشرةً، وهذا يعني أنك لست بحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق آخر للدفع مقابل الرحلة وتطبيق آخر لرحلة العودة.

بالإضافة إلى ذلك، ليست هناك حاجة للعثور على آلة تذاكر فعلية أو صراف أيضًا، وهذا يعني أيضًا أن فرضية فقدان التذاكر ستكون أقل نظرًا إلى أن جميع العملية ستتم إلكترونيًا، وفي معظم الحالات ما عليك سوى مسح رموز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك لفتح البوابات والتوجه إلى وجهتك.

ولكن تذكر للاستفادة من الميزة يجب عليك أولًا القيام بإعداد تطبيق (Google Pay) في هاتفك وربطه بتطبيق (خرائط جوجل) أو بحسابك في جوجل، ثم استخدام أحد مزودي الخدمة (Parkmobile) أو (Passport) لدفع رسوم عداد انتظار السيارات وأسعار العبور.

كما يتطلب الأمر بطاقة ائتمان أو خصم، ولكن ليس من الواضح هل تطبيق (خرائط جوجل) سيتكامل مع البطاقات بدون تطبيق (Google Pay) في محفظتك الرقمية في هذا الوقت أو هذه ميزة ستتم إضافتها في المستقبل.

الجدير بالذكر أن الميزة الآن متوفرة لمستخدمي التطبيق في الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في أكثر من 400 مدينة أمريكية، من ضمنها: لوس أنجلوس ونيويورك، وأسعار النقل الموجودة في أكثر من 80 وكالة حول العالم، مع وعد الشركة بإطلاق الميزة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل (iOS) بالإضافة إلى توفيرها في المزيد من المدن حول العالم قريبًا.

Source aitnews

