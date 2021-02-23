السعودية اليوم / بايدن يصف تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة نتيجة كورونا بالأمر المفجع



واشنطن 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس

ودعا بايدن في خطاب اليوم من البيت الأبيض الأمريكيين للاتحاد كأمة واحدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن إدارته ستقدم كل الدعم للأمريكيين لمواجهة الجائحة، مطالبا شعبه بالالتزام بارتداء أقنعة الوجه والمحافظة على التباعد الاجتماعي وسرعة أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وقال الرئيس الأمريكي: "يجب أن نضع حدا للسياسة وللمعلومات المضللة التي قسّمت العائلات والمجتمعات، علينا أن نحارب هذا الأمر سويا، كشعب واحد".

// انتهى //

03:26ت م

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واشنطن 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسوصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في بلاده عتبة النصف مليون وفاة، بالأمر المفجع، داعيا مواطنيه بتوحيد صفوفهم للتصدي للجائحة.ودعا بايدن في خطاب اليوم من البيت الأبيض الأمريكيين للاتحاد كأمة واحدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن إدارته ستقدم كل الدعم للأمريكيين لمواجهة الجائحة، مطالبا شعبه بالالتزام بارتداء أقنعة الوجه والمحافظة على التباعد الاجتماعي وسرعة أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19.وقال الرئيس الأمريكي: "يجب أن نضع حدا للسياسة وللمعلومات المضللة التي قسّمت العائلات والمجتمعات، علينا أن نحارب هذا الأمر سويا، كشعب واحد".// انتهى //03:26ت م0021

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