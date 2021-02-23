السعودية اليوم / البرازيل تسجل 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة البرازيلية أمس 639 حالة وفاة و26 ألفا و986 إصابة بفيروس

وذكرت الوزارة أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 247 ألفا و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 10 ملايين و195 ألفا و160 حالة.

// انتهى //

03:18ت م

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ريو دي جانيرو 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسسجلت وزارة الصحة البرازيلية أمس 639 حالة وفاة و26 ألفا و986 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 247 ألفا و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 10 ملايين و195 ألفا و160 حالة.// انتهى //03:18ت م0020

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