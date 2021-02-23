

مقديشو 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

ناشد المرشحون للانتخابات الرئاسية المؤجلة في الصومال مجلس الأمن الدولي التدخل بشكل عاجل لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية توافقية و حرة و نزيهة.

وبعث ائتلاف مرشحي الرئاسة في الصومال برسالة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي سفيرة بريطانيا باربرا وودوارد طالبوا فيها مجلس الأمن بالاضطلاع عن كثب على الأوضاع في البلاد من أجل تنظيم العملية الانتخابية في أسرع وقت وضمان اقتراع توافقي ونزيه.

ووُجهت الرسالة إلى كل من رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، و وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، و رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وتأتي الرسالة عشية جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي يناقش خلالها الأوضاع في البلد الواقع بالقرن الأفريقي والذي يعاني منذ نحو عقدين من الاضطرابات والعنف و الفوضى فضلا عن الازمة السياسية التي نتجت عن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية.

// انتهى//

02:58ت م

0018





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / مرشحو الرئاسة في الصومال يناشدون مجلس الأمن الدولي للتدخل بشكل عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.