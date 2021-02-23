رياضي / مصر تفوز على الكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة تحت 21 السعودية اليومًا



القاهرة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 عامًا فوزه الثاني ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية من هذه البطولة والمؤهلة لكأس العالم للكرة الطائرة.

وفي مباراة أخرى فاز منتخب المغرب للكرة الطائرة تحت 21 عامًا على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة رقم (2) بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية من هذه البطولة.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الأخيرة بعد غدٍ مع نظيره منتخب المغرب، فيما تلعب الكاميرون مع الكونغو الديمقراطية.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، والتي تستمر حتى 25 فبراير الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والكاميرون والمغرب والكونغو الديمقراطية.

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