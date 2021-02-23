اقتصادي / مجلس الأعمال لشرق أفريقيا يدعو الدول الأعضاء إلى تحسين البنية التحتية في نقاط العبور الحدودية



أبيدجان 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس

دعا مجلس الأعمال لشرق أفريقيا الدول الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا إلى منح الأولوية لتحسين البنية التحتية في نقاط العبور الحدودية.

وأكد المجلس في بيان له أن مثل هذا التحسين والتطوير في البُنى التحتية سيسهل تدفق البضائع وحركة الأشخاص وهو من شأنه أن يؤدى إلى انتعاش الأعمال التجارية عبر الحدود لاسيما وأن تدهور البنية التحتية يشكل عائقا تجاريا هائلا في شرق إفريقيا وحاجزا رئيسيا أمام التكامل الإقليمي وحركة التنمية.

ويعد "مجلس الأعمال لشرق إفريقيا "أكبر تجمع أعمال للقطاع الخاص في كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندى وجنوب السودان .

وفي سياق متصل أعلن البنك الأفريقي للتنمية مؤخرا أنه من المتوقع أن يتعافى اقتصاد منطقة شرق إفريقيا بنسبة 3.7 % في السيناريو الأساسي أو 2.8 % في السيناريو الأسوأ لهذا العام على افتراض أن المنطقة ستنجح في تجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة

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أبيدجان 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسدعا مجلس الأعمال لشرق أفريقيا الدول الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا إلى منح الأولوية لتحسين البنية التحتية في نقاط العبور الحدودية.وأكد المجلس في بيان له أن مثل هذا التحسين والتطوير في البُنى التحتية سيسهل تدفق البضائع وحركة الأشخاص وهو من شأنه أن يؤدى إلى انتعاش الأعمال التجارية عبر الحدود لاسيما وأن تدهور البنية التحتية يشكل عائقا تجاريا هائلا في شرق إفريقيا وحاجزا رئيسيا أمام التكامل الإقليمي وحركة التنمية.ويعد "مجلس الأعمال لشرق إفريقيا "أكبر تجمع أعمال للقطاع الخاص في كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندى وجنوب السودان .وفي سياق متصل أعلن البنك الأفريقي للتنمية مؤخرا أنه من المتوقع أن يتعافى اقتصاد منطقة شرق إفريقيا بنسبة 3.7 % في السيناريو الأساسي أو 2.8 % في السيناريو الأسوأ لهذا العام على افتراض أن المنطقة ستنجح في تجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد في السيناريو الأساسي على المدى القصير أو المتوسط.// انتهى //02:01ت م0014

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