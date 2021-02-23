شكرا لقرائتكم خبر عن مركز لقاح كورونا بحفر الباطن يدخل الخدمة مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمراراً لجهود المملكة في محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد ، التي من خطواتها السعي لتوفير اللقاحات لكل المواطنين والمقيمين بالمجان، علمت ”الخليج 365” أن نسبة تجهيز مركز اللقاح بحفر الباطن وصلت إلى 60 %، الذي تم اختيار حرم جامعة حفر الباطن مقرا له لتوفير اللقاحات لأهالي المحافظة، والذي يقارب عددهم مليون نسمة، إضافة إلى خدمة قاعدة الملك خالد العسكرية ومنفذ الرقعي الحدودي.

خدمات إلكترونية

وأكدت مصادر ”الخليج 365”، أن هناك فرقة من قسم الحاسب الآلي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن، تعمل على تجهيز الخدمات الإلكترونية بمركز لقاحات كورونا بحرم الجامعة. لافتة إلى أنه لم تصل حتى الآن ثلاجات التبريد الخاصة بتخزين اللقاح، كما أنه لم يتم إعطاء أي موعد للمسجلين من أهالي حفر الباطن لتلقي اللقاح بالمركز الجديد، مشيرة إلى أنه لن يتم الافتتاح قبل أسبوعين من الآن.

13 مركزا

يذكر أن مركز لقاحات حفر الباطن يعد المركز 13 في المنطقة الشرقية، فهناك 6 مراكز تعمل وهي: مركز لقاحات كورونا بالدمام، ومركز صحي الفيصلية، ومركز صحي الجامعيين، ومركز صحي ابن هيثم برأس تنورة، ومركز صحي الخبر الجنوبية «العقربية»، ومركز لقاحات كورونا بمحافظة الأحساء، ولا يزال العمل جاريا على استكمال المراكز الـ 7 المتبقية بالمنطقة.

خدمة المجتمع

خصصت جامعة حفر الباطن، مقرًا صحيًا داخل حرمها الجامعي؛ ليكون تحت تصرف مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة؛ لتلقي لقاح فيروس «كورونا» المستجد، ومن المتوقع تشغيل هذه الخدمة لأبناء المحافظة مطلع الشهر المقبل في إطار خدمة المجتمع.

جسور التعاون

ويأتي تخصيص مقر تلقي اللقاحات داخل الحرم الجامعي للمواطنين والمقيمين استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم كل ما يحقق الأمن والسلامة للمواطن والمقيم، وإيمانًا من الجامعة بدورها المجتمعي.