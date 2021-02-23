شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة.. «ابن الهيثم» يوفر الوقت والجهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مواطنون أن افتتاح مركز لقاح كورونا بمحافظة رأس تنورة في مركز صحي ابن الهيثم، سيسهم في توسيع دائرة من حصلوا على اللقاح، وسيشجع الجميع على السعي للتسجيل عبر تطبيق «صحتي»، لأنه سيوفر عليهم الجهد والعناء، فبدلا من الذهاب لمركز الظهران الذي يبعد كثيرا عن المحافظة تيسرت الأمور ولم يكن البعد عائقا.

وقال المشرف التربوي حمود الأكلبي، إن التوسع في افتتاح مراكز للتطعيم باللقاح بالمنطقة الشرقية، ومنها محافظة رأس تنورة، بمركز ابن الهيثم والذي سوف يخدم المحافظة برمتها، ويشجع على أخذ اللقاح، وخاصة لكبار السن، وسيوفر عليهم الجهد والعناء، فبدلا من الذهاب لمركز الظهران الذي يبعد كثيرا عن المحافظة، تيسرت الأمور ولم يكن البعد عائقا.

وأضاف الأخصائي النفسي ناصر الفيحاني، إن افتتاح المركز له أثر نفسي كبير على الجميع للمضي قدما في التسجيل عبر المنصة، مشيرا إلى أن تواجد مركز ابن الهيثم اختصر الكثير من المسافة والوقت، وكما عرفنا أن التنظيم متقن، والترتيب عالي المستوى، ولا يأخذ من يقصد اللقاح سوى 20 دقيقة منها 5 دقائق منذ الدخول وحتى أخذ اللقاح، و15 دقيقة للتأكد من عدم وجود أعراض جانبية.

وبين المواطن علي التهامي أن التوسع في افتتاح المراكز بالمنطقة، دليل على قوة منظومتنا وسياجنا الصحي المتين المحكم من قبل وزارة الصحة، فمركز ابن الهيثم سيخدم كل أبناء المحافظة، وأيضا القادمين من مركز صفوى، ومركز أم الساهك، فحكومتنا منذ اليوم الأول للجائحة وهي تسعى لمحاصرة الجائحة والقضاء عليها بكل السبل.

وأكد المواطن فوزي آل زليق، منذ بداية الجائحة ونحن مطمئنون بما تقدمه قيادتنا -أعزها الله-، وأبهرنا العالم بالتعامل معها، وإن افتتاح مركز ابن الهيثم للقاح في محافظة رأس تنورة حسن الختام للتعامل مع الجائحة التي أرهبت العالم، واستطاعت المملكة التعامل معها بحكمة واضحة وحكيمة، وإن افتتاح المركز بمثابة دواء وبلسم على القلوب، وهو موطن تقدير لوزارة الصحة من جميع المواطنين والمقيمين.