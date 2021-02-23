شكرا لقرائتكم خبر عن 318 متعافيا من «كوفيد ـ19».. و41 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، لافتة إلى استقبال المسجلين في تطبيق «صحتي» وجدولة مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

وأعلنت «الصحة» عن تسجيل 327 حالة مؤكدة وتعافي 318 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2455 منها 497 حالة حرجة. وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 375333 حالة، وحالات التعافي 366412 حالة.

ولفتت إلى تسجيل عدد 5 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6466 حالة «يرحمهم الله جميعا»، فيما تم إجراء 41010 فحوص مخبرية.

ونصحت «الصحة» بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».