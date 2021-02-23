شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 17 مسجدا مؤقتا بـ 6 مناطق «احترازيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية أمس، 17 مسجدا مؤقتا بـ 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة عشر يوما 125 مسجدا تم فتح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة جاءت على النحو التالي: 5 في منطقة الرياض، و6 في منطقة حائل، و2 في كل من منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في كل من منطقتي الحدود الشمالية ونجران.

وأشارت الوزارة إلى فتح 7 مساجد أمس، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة جميعها بمنطقة الرياض. ودعت الوزارة المصلين في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعدم الذهاب إلى المساجد لحين التأكد من سلامتهم، مجددة التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي لضمان سلامتهم.