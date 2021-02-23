شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض أمس، مع وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومتابعة مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق بين البلدين.

واستعرض الطرفان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية د.عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.