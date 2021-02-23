شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بمدريد: لم نرصد تعرض مواطنين لمكروه بالمظاهرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الإسبانية مدريد عزام القين لـ ”الخليج 365” أن السفارة لم تتلق بلاغات بخصوص تعرض الطلاب المبتعثين والمقيمين لأي مكروه خلال الاحتجاجات والمظاهرات في بعض المدن الإسبانية.

مضيفا أن المواطن السعودي يتمتع بحس عال نابع عن مسؤوليته ووعيه وتوخيه الحذر في التواجد في أماكن التظاهرات، وأن مواقع الاحتجاجات كانت في مدينة أشبيلية والعاصمة مدريد، في أماكن وأوقات محددة تحت سيطرة الجهات الإسبانية المختصة.

ولفت السفير إلى أن ما ورد في موقع السفارة هو لتذكير وتنبيه المواطنين لتوخي الحيطة والحذر وللتواصل مع السفارة أو الملحقية الثقافية في حالة حدوث أي مكروه لا سمح الله.

وكانت السفارة قد حذرت المواطنين السعوديين عبر حسابها في «تويتر» من الاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في بعض المدن الإسبانية ودعت إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.