شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. ميدالية الاستحقاق لـ 280 مواطنا و«مقيمين» تبرعوا بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 202 مواطن لتبرعهم بالدم عشر مرات.

كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 58 مواطنا لتبرعهم بالدم عشر مرات، ومنح 20 مواطنا ومقيمين اثنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.