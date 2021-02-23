شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة الأزمات والكوارث في الحرم النبوي» بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف الندوة الافتراضية، التي تنظمها كلية الصحة العامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، غدًا الأربعاء، بعنوان «إدارة الأزمات والكوارث في الحرم النبوي»، عبر تقنية «ZOOM»، استعراض جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إدارة الأزمات والحشود والأعمال التنظيمية لها خلال مواسم الحج والعمرة ونجاحها في ذلك، لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والجهود المبذولة للحفاظ على السلامة العامة لزوار الحرمين الشريفين.

وقالت عميدة كلية الصحة العامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. هناء الحارثي، إن هذه المحاضرة تأتي ضمن دور الكلية في رفع جاهزية طلبتها من الجانبين النظري والعملي في منظومة الصحة العامة، وذلك من خلال ربط التدريب العملي واستعراض الإنجازات من الجهات ذات الباع الطويل في هذا المجال مع الجانب النظري، الذي يتم تدريسه لهم في مقرر إدارة الأزمات والكوارث لطلاب وطالبات قسم الصحة العامة.

فيما أكدت المحاضرة أستاذة مقرر إدارة الأزمات أسماء الفايز، أن حكومة المملكة العربية السعودية قدمت نموذجا مشرفا في إدارة الأزمات والكوارث والتصدي للأوبئة من خلال الاستعداد لما قد يحدث والتعامل مع الأزمات خلال وبعد وقوعها، وأن ‎الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعد من الجهات، التي نفخر بها في المملكة العربية السعودية في مجال إدارة الأزمات والحشود والتنظيم الباهر لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وذلك بإشادة دول العالم قاطبة، ونسعى من خلالهم إلى الاستفادة التامة من تجاربهم وإنجازاتهم العظيمة في هذا المجال ونشكر لهم استجابتهم لتقديم المحاضرة واستعراض جهودهم.

يأتي ذلك بمشاركة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي د. محمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي التنفيذية والتطويرية عبدالعزيز اليوبي، والوكيل المساعد للشؤون النسائية سارة الحسوني، وتدير الندوة المحاضر بقسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية بكلية الصحة العامة أسماء الفايز، وذلك غدًا الأربعاء.