شكرا لقرائتكم خبر عن 28 بلاغ «معقمات وتكدسات» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى مركز البلاغات «940» التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 28 بلاغا بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19».

شملت المخالفات 6 بلاغات بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغا للتكدس في مساكن العمال، و10 بلاغات لوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى 11 بلاغا حول مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلق المركز أي بلاغات بشأن النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو بشأن الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، أو لتقديم الوجبات داخل المطاعم.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء.