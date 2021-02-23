شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل مستفيدي برامج «ضمان القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهابت إدارة مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف، بأبنائها وبناتها، حضور اللقاء الأول والمخصص للمستفيدين من الضمان، والذي يعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، عبر منصة «زووم» بتقديم المدير التنفيذي لجمعية العطاء زينب آل ماجد.

ويستهدف اللقاء تدريب وتأهيل المستفيدين من سوق العمل «برنامج عون»، كأحد محاور اللقاء، ومساعدة الأسر المنتجة للحصول على قرض «برنامج ثمار»، إضافةً إلى دعم المشاريع الريفية والزراعية «برنامج ريف».

يأتي ذلك انطلاقا من مبدأ تفعيل الشراكة المجتمعية المستدامة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف وجمعية العطاء النسائية الأهلية لتمكين الأسر الضمانية، وتحقيقا للتكامل مع كافة القطاعات، سعيا للوصول للأهداف المنشودة بمتابعة من فريق التمكين بالمكتب.