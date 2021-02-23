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متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الظهران

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الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

كانت إدارة الخدمات النسائية، قد عملت على التأكد من عدم مزاولة نشاط في الأندية الصحية النسائية، وفق الإجراءات الاحترازية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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