شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

كانت إدارة الخدمات النسائية، قد عملت على التأكد من عدم مزاولة نشاط الرياضة في الأندية الصحية النسائية، وفق الإجراءات الاحترازية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».