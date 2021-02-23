شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم واجهات المحال بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية النعيرية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال التعقيم والتطهير لواجهات محلات السوق المركزي بالمحافظة؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، وذلك استمرارًا لجهودها الاحترازية والوقائية.

وأغلقت البلدية 5 منشآت مخالفة، وأنذرت 18 أخرى، وذلك خلال زيارة 65 منشأة، يوم أمس الأول، ضمن الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».

على جانب آخر، واصلت إدارة الحركة والصيانة، أعمالها في رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات من الأحياء الداخلية بالمحافظة، ضمن مشاركتها بمبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.