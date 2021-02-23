اخبار السعوديه

تعقيم واجهات المحال بالنعيرية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم واجهات المحال بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية النعيرية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال التعقيم والتطهير لواجهات محلات السوق المركزي بالمحافظة؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد 19»، وذلك استمرارًا لجهودها الاحترازية والوقائية.

وأغلقت البلدية 5 منشآت مخالفة، وأنذرت 18 أخرى، وذلك خلال زيارة 65 منشأة، يوم أمس الأول، ضمن الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».

على جانب آخر، واصلت إدارة الحركة والصيانة، أعمالها في رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات من الأحياء الداخلية بالمحافظة، ضمن مشاركتها بمبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا