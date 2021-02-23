شكرا لقرائتكم خبر عن 1345 جولة رقابية تغلق 16 منشأة مخالفة لـ«تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، 16 مُنشأة تجارية مخالفة، يوم أمس الأول، وذلك من خلال الجولات المكثفة، التي بلغت 1345 جولة رقابية، و17 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها تحرير 48 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا»؛ وذلك تطبيقًا للبروتوكولات الرقابية الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على كل الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز «940»؛ لمعالجتها.