شكرا لقرائتكم خبر عن 66 جولة ميدانية تغلق منشأتين بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية محافظة القطيف، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، منشأتين مخالفتين للإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، وذلك من خلال 66 جولة ميدانية، تم خلالها زيارة 490 منشأة، خلال الثلاثة أيام الماضية.

وشددت بلدية القطيف على جميع المنشآت، عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، داعيةً المواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات «940».

وأوضحت أن من أهم البروتوكولات الوقائية، ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت، وعدم التزاحم عند المداخل والمخارج.