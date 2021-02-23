شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال فواصل التمدد لجسر «الدوحة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، من استبدال فواصل التمدد لجسر «الدوحة»، تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، مع طريق الأمير سلطان، وتم فتح حركة السير، وذلك ضمن أعمال الصيانة.

كان فرع الوزارة قد أغلق جسر «الدوحة» بهدف إصلاح فواصل التمدد للجسر، وذلك في الفترة من يوم الخميس الماضي، وحتى يوم الأحد الماضي، مع توفير الطرق البديلة.

وواصل فرع النقل صيانة دوار سلوى بطول 1200 متر من الاتجاهين «البطحاء - سلوى»، ضمن أعمال الصيانة على طرق «الهفوف، البطحاء، حرض».