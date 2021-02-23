شكرا لقرائتكم خبر عن حجز «معدة» تضخ الخرسانة في الأراضي الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حجزت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، معدة لشركة خرسانة، تضخ الخرسانة في الأراضي الفضاء في العزيزية، مع إلزام الشركة بتنظيف الموقع، وتطبيق الغرامة تجاهها.

وتكثف بلدية الخبر جولاتها ورقابتها على مواقع البناء داخل الأحياء، لرصد هذه المخالفات، وحجزت إدارة الخدمات، أكثر من 11 معدة لشركات خرسانة، تضخ الخرسانة في الأراضي الفضاء، مع إلزام الشركات بتنظيف الموقع وتطبيق الغرامة تجاه المخالفين.

كان عدد من شركات المقاولات في حي العزيزية بمحافظة الخبر، قد خالف الأنظمة البلدية المنصوص عليها، بعد أن تسببت الشركات في إحداث تشوهات بصرية، وتعديات على الأراضي الفضاء، من خلال إلقاء كميات كبيرة من الخرسانة، ومخلفات أدوات البناء في هذه المناطق، التي تعد داخل نطاق الأحياء السكنية.

وأثارت هذه المخالفات استياء وتذمر ساكني العزيزية، نتيجة انتشار المخلفات، وتأثيرها السلبي على المنظر الحضاري، وذلك بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها بلدية الخبر في القضاء على التشوهات البصرية، ومثل هذه الإشكاليات من الأفراد أو الشركات الخاصة.