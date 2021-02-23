شكرا لقرائتكم خبر عن «JWD» - المكتب الياباني.. حلقة وصل للتقنيات في قطاع المياه بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر البلدان التي تحتاج لخدمات المياه، إذ تعتمد بشكل كبير على تقنيات التحلية لإمدادات المياه. ولهذا، تعمل الحكومة السعودية على تطوير مشاريع مختلفة في قطاع المياه والصرف الصحي، من أجل الاستجابة للطلب المتزايد تماشياً مع السياسات الواردة في الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030.

وفي ظل هذه الظروف، يلعب مكتب (JWD)، التابع لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME) دورًا مهمًا كحلقة وصل في تأمين أحدث التقنيات والخدمات اليابانية للطلب المتزايد لقطاع المياه والصرف الصحي في المملكة.

و أنشئ مكتب (JWD) التابع (JCCME) في العام 2005 بموجب مذكرة تفاهم بين غرفة جدة التجارية و(JCCI) ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME).

وساهم مكتب (JWD) في بناء الجسور بين المؤسسات ذات العلاقة بالمياه من الجانبين ومن خلال تنظيم ورش العمل والندوات، وإيفاد واستقبال البعثات التجارية للترويج لقطاع أعمال المياه.

وفي فبراير 2020، وبموجب مذكرة تعاون بين كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية (MEWA) ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) نظم مكتب (JWD) بعثة لقطاع أعمال المياه من اليابان إلى المملكة. وتكون المكتب من مسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، وزارة الأراضي والبنية التحتية، النقل والسياحة (MLIT)، وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA)، وكالة اليابان لأعمال الصرف الصحي (JSWA) و10 شركات من القطاع الخاص اليابانية في مجال المياه.

وزار الوفد الياباني العديد من مؤسسات وهيئات المياه السعودية شملت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية (MEWA)، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC)، الشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) والشركة الوطنية للمياه (NWC)، وعرضت شركات القطاع الخاص اليابانية تقنياتها وخدماتها في مجال تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والتشغيل الفعال للمنشآت وتنمية الموارد البشرية، وتناول النقاش أيضا كيفية المساهمة في زيادة تطوير قطاع المياه والصرف الصحي السعودي.

وفي مدينة الخبر، شارك الوفد في أحد أكبر الفعاليات ذات العلاقة بالمياه بالمملكة، «مؤتمر ومعرض المياه العربي 2020»، ونظم مكتب (JWD) جلسة فنية باسم «أحدث التقنيات اليابانية في تقديم الحلول للمتطلبات السعودية للمياه والبيئة» بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للبيئة المائية (SAWEA).

وفي هذا العام، بالرغم من ظروف جائحة كورونا، شارك مكتب (JWD) بالتعاون مع (SAWEA) في تنظيم ندوة عبر الإنترنت حول التقنيات اليابانية المتعلقة بتحلية المياه. وسيواصل مكتب (JWD) بذل قصارى جهده للترويج للأعمال التجارية بين المملكة واليابان من أجل تعزيز كفاءة قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة.