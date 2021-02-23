شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يبعث مهنئاً إمبراطور اليابان وسلطان بروناي ورئيس غويانا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين برقية تهنئة، لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

من جهة أخرى، بعث الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة، لرئيس غويانا الرئيس محمد عرفان علي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.