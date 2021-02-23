شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ ناروهيتو وحسن البلقيه وعرفان علي باليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لإمبراطور اليابان ناروهيتو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لسلطان بروناي دار السلام السلطان حاج حسن البلقيه، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية غويانا التعاونية الرئيس محمد عرفان علي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق المزيد من التقدم.