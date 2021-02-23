شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتطوير الصناعات العسكرية والبحوث والتقنية بين المملكة وبيلاروسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - على هامش مشاركة المملكة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، وهيئة التصنيع الحربي في جمهورية بلاروسيا، أمس (الإثنين) في مقر الجناح السعودي المشارك في المعرض مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد تطوير القدرات المتعلقة بالصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنية بشكل مستمر وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها بين البلدين.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، وبناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشاريع.

ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووزير الصناعات الدفاعية في بيلاروسيا ديمتري بانتوس.

وقال محافظ الهيئة: «إن هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بلاروسيا الصديقة، وما تتسم به من تعاون وتنسيق متواصل في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من خبرات وقدرات بشرية وإمكانات اقتصادية»، لافتاً إلى أن اتفاقية التعاون ستعمل على دعم العلاقات بين البلدين الصديقين، من خلال العمل المشترك في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، التي تأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات تطوير القطاع العسكري والأمني.

أعلن معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس، مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كشريك إستراتيجي في هذا الحدث العالمي الكبير الذي ينعقد في الرياض خلال الفترة بين 6 - 9 مارس 2022م.

وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية بين معرض الدفاع العالمي والشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI للإسهام في دعم جهود منظومة الصناعات العسكرية التي تقودها الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد توطين ما يزيد على 50% من الصناعات العسكرية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبصفتها شريكاً وطنياً رائداً في مجال الدفاع، ستكون شركة SAMI في طليعة الجهات المشاركة في الحدث، والعمل مع الجهات السعودية لاستعراض قدرات وإمكانات المملكة في صناعة الدفاع أمام كبرى الجهات العالمية المعنية بالقطاع.

«SAMI» شريكاً إستراتيجياً لـ«الدفاع العالمي»