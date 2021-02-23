شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع مساعدات إيوائية على 200 أسرة نازحة في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية وغذائية على 200 أسرة بمخيم «جو النسيم» للنازحين بمدينة مأرب، بعد نزوحهم أخيراً من مخيمات مديرية صرواح، عقب استهدافها بالقذائف والصواريخ من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية.

وأكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف القرى ومخيمات النزوح بصواريخها وقذائفها، لإجبار ساكنيها على النزوح للنجاة بأنفسهم، وإيجاد مآسٍ إنسانية للمتاجرة بها محليا ودوليا، إلى جانب نهب ممتلكات النازحين التي يخلفونها عند النزوح.

من جهة ثانية، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال الفترة 4- 10 فبراير الجاري ضخ 270.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 210.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 17 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين استفاد منها 6.530 فرداً.

من جهة أخرى، واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقام المركز خلال المدة من 13 حتى 18 فبراير باستقبال 37 مريضاً حصلوا على 89 جلسة غسيل كلوي، بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 68% والإناث 32% بينما بلغت نسبة المقيمين 89% والنازحين 7% واللاجئين 4%، فيما أجري 65 تحليلاً مخبرياً، وراجع عيادة أمراض الكلى 19 مستفيداً.

كما واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.