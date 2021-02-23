شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تغلق 17 مسجداً في 6 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية أمس (الاثنين) 17 مسجداً بشكل مؤقت في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 15 يوماً 125 مسجدا، أعيد افتتاح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 5 في منطقة الرياض، و6 في منطقة حائل، و2 في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران.

وأشارت الوزارة إلى إعادة افتتاح 7 مساجد أمس بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة جميعها بمنطقة الرياض.

وفي الإطار ذاته، نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير 1751 جولة رقابية على مساجد وجوامع المنطقة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير أحمد الخيري ضرورة الالتزام بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتنبيه على المصلين التقيد بالإجراءات الصادرة من جهات الاختصاص، مشيرًا إلى أن الجولات الرقابية مستمرة من مراقبي المساجد بالمنطقة، واللجان الميدانية الرقابية لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.