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???? بالوثائق والأدلة

فيديو يكشف حجم الأموال التي اختلسها الهارب سعد الجبري والبالغة 13 مليار ريال وكيف أن الشركة التي حركت الدعوى طلبت تدقيقًا ماليًا قويًا من مؤسستين ماليتين مصنفتين من أفضل 4 شركات في العالم لحجم سرقات الجبري

المحكمة العليا بكندا ???????? جمدت أموال الهارب ورفضت طلباته المتكررة لرفع قرار التجميد نظرًا لأن الأدلة قوية

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اللهم من أراد بلادنا وقيادتنا وأموالنا بسوء فاشغله في نفسه واقطع دابره ورد كيده في نحره.. اللهم آمين ????????



