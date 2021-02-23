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3 شروط للاستفادة من خدمة حجز موعد لزيارة نزلاء السجون عبر «أبشر»

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الرياض - محمد عبدالله - المنصة حددت 4 خطوات للوصول إليها..

أوضحت منصة «أبشر»، شروط الاستفادة من خدمة حجز موعد لزيارة نزلاء السجون إلكترونيًا عبر المنصة.

وقال الحساب الرسمي لمنصة «أبشر»: «تمكن هذه الخدمة ذوي المساجين من زيارة أقاربهم وذويهم خلال منصة أبشر بعد التأكد من الشروط الآتية:

-    يجب حجز موعد قبل الزيارة وذلك بعد التسجيل والتفعيل في منصة أبشر.

-    يجب أن يكون الزائر مسجلًا في نظام السجون كزائر لسجين محدد.

-    لا يحق للزائر الزيارة في غير اليوم المحجوز من خلال النظام.

وأشارت المنصة لطريقة الوصول للخدمة، والتي جاءت كالآتي:

-    تسجيل الدخول لمنصة أبشر.

-    مواعيد.

-    المديرية العامة للسجون.

-    حجز موعد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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