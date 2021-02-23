3 شروط للاستفادة من خدمة حجز موعد لزيارة نزلاء السجون عبر «أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - المنصة حددت 4 خطوات للوصول إليها..
أوضحت منصة «أبشر»، شروط الاستفادة من خدمة حجز موعد لزيارة نزلاء السجون إلكترونيًا عبر المنصة.
وقال الحساب الرسمي لمنصة «أبشر»: «تمكن هذه الخدمة ذوي المساجين من زيارة أقاربهم وذويهم خلال منصة أبشر بعد التأكد من الشروط الآتية:
- يجب حجز موعد قبل الزيارة وذلك بعد التسجيل والتفعيل في منصة أبشر.
- يجب أن يكون الزائر مسجلًا في نظام السجون كزائر لسجين محدد.
- لا يحق للزائر الزيارة في غير اليوم المحجوز من خلال النظام.
وأشارت المنصة لطريقة الوصول للخدمة، والتي جاءت كالآتي:
- تسجيل الدخول لمنصة أبشر.
- مواعيد.
- المديرية العامة للسجون.
- حجز موعد.
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