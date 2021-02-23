3 شروط للاستفادة من خدمة حجز موعد لزيارة نزلاء السجون عبر «أبشر»

أوضحت منصة «أبشر»، شروط الاستفادة من خدمة حجز موعد لزيارة نزلاء السجون إلكترونيًا عبر المنصة.

وقال الحساب الرسمي لمنصة «أبشر»: «تمكن هذه الخدمة ذوي المساجين من زيارة أقاربهم وذويهم خلال منصة أبشر بعد التأكد من الشروط الآتية:

- يجب حجز موعد قبل الزيارة وذلك بعد التسجيل والتفعيل في منصة أبشر.

- يجب أن يكون الزائر مسجلًا في نظام السجون كزائر لسجين محدد.

- لا يحق للزائر الزيارة في غير اليوم المحجوز من خلال النظام.

وأشارت المنصة لطريقة الوصول للخدمة، والتي جاءت كالآتي:

- تسجيل الدخول لمنصة أبشر.

- مواعيد.

- المديرية العامة للسجون.

- حجز موعد.

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