الحالة المطرية الـ«11».. «الحصيني» يوضح التطورات والمناطق المتأثرة

توقع خبير الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار الحالة المطرية الـ«11»، بأمطار متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة إلى شبه غزيرة مع حبات برد، مساء اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء.

وتابع الحصيني أن الأمطار المتوقعة تشمل منطقة الرياض «خاصة المحافظات الشمالية والغربية» ومنطقة القصيم وأجزاء من منطقتي حائل والجوف وجنوب المدينة والأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من مكة وأجزاء من جازان والباحة وعسير، وشمال الشرقية نواحي حفر الباطن، وتمتد لدولة الكويت.

وحول نشاط الرياح السطحية، قال الحصيني إنها تشمل الجزء الأوسط من الخليج العربي وغربه وأجزاء ما بين القصيم وحائل والأجزاء الشرقية للمدينة ومكة، وتكون الرياح من متوسطة إلى شبه قوية قد تثير أتربة خاصة في المناطق المفتوحة.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على 12 منطقة في المملكة.

وتشمل الأمطار المتوقعة مناطق: «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، الجوف، وتبوك».

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