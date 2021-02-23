

الكويت 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المنافذ البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المحايدة المقسومة والسماح بعودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وأوضح المجلس عقب اجتماعه أمس الاثنين أن هذا الإجراء يأتي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناءً عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.

كما قرر المجلس منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل ويعمل بالقرار ابتداءً من الأربعاء المقبل ولحين إشعار آخر.

كذلك أقر مجلس الوزراء الكويتي تقليل نسبة العمل في الوزارات من 50 بالمئة إلى 30 بالمئة، إضافة إلى عمل باقي الموظفين عن بعد.

// انتهى //

00:37ت م

0011





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.