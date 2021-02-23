السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إحداث تحول في العلاقة مع الطبيعة



الأمم المتحدة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وضع صحة الكوكب في قلب كل الخطط والسياسات، حيث أن العالم في حالة أزمة تتطلب تضافر الجهود كافة لمعالجتها.

جاء ذلك في كلمة غوتيريش الافتراضية التي قدمها في افتتاح الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي تعقد بعنوان "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأشار إلى أن التنوع البيولوجي آخذ في الانخفاض بمعدل محفوف بالمخاطر، مشدداً على أهمية تثمين الطبيعة من قبل الاقتصادات والمجتمعات، وأن هذا العام هو عام الحسم لإعادة وزن العلاقة مع الطبيعة.

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